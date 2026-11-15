Явка на выборах башкана и депутатов Народного собрания Гагаузии превысила 25%. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, этот показатель был достигнут к 15:08 местного времени — 16:08 мск.

Незадолго до этого, в 15:00, участие в голосовании приняли 24,8% избирателей — чуть более 32 тысяч человек. Такие данные привл местный ЦИК. Активность жителей автономии пока ниже, чем на выборах главы региона в 2023 году. Тогда в первом туре к 15:00 проголосовали 38,6% избирателей.

Для признания выборов депутатов состоявшимися необходима явка не менее четверти избирателей в соответствующем округе.

Ранее Life.ru рассказывал о начале одновременных выборов главы и парламента Гагаузии. За пост башкана борются восемь кандидатов, за 35 депутатских мандатов — 132 претендента. В автономии работают 67 участков, голосование продлится до 22:00 мск.