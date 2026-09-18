Явка на выборах в Госдуму по итогам первого дня достигла 29,45%

Явка на выборах депутатов Государственной думы к завершению первого дня голосования составила 29,45%. Такие данные по состоянию на 21:00 мск приводит Центральная избирательная комиссия России.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва началось 18 сентября. Оно проходит в течение трёх дней и завершится 20 сентября.

Россияне могут проголосовать как на избирательных участках, так и дистанционно в тех регионах, где доступна соответствующая система. Итоговые показатели явки станут известны после завершения голосования вечером 20 сентября.

Ранее Life.ru сообщал, что на выборы депутатов Госдумы приехало рекордное число международных наблюдателей. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, за голосованием следят 1126 представителей из 130 стран.