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Опубликовано 18 сентября, 18:19

Явка на выборах в Госдуму по итогам первого дня достигла 29,45%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Явка на выборах депутатов Государственной думы к завершению первого дня голосования составила 29,45%. Такие данные по состоянию на 21:00 мск приводит Центральная избирательная комиссия России.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва началось 18 сентября. Оно проходит в течение трёх дней и завершится 20 сентября.

Россияне могут проголосовать как на избирательных участках, так и дистанционно в тех регионах, где доступна соответствующая система. Итоговые показатели явки станут известны после завершения голосования вечером 20 сентября.

Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 50% в первый день выборов
Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 50% в первый день выборов

Ранее Life.ru сообщал, что на выборы депутатов Госдумы приехало рекордное число международных наблюдателей. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, за голосованием следят 1126 представителей из 130 стран.

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Юрий Лысенко
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