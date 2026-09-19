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Опубликовано 19 сентября, 10:34

Явка на выборах в ЛНР к полудню достигла 58,32%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Явка на выборах депутатов Государственной думы в ЛНР во второй день голосования к 12:00 мск достигла 58,32%. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии республики Марианна Сумская.

«По состоянию на 12:00 19 сентября 2026 года явка избирателей составила 58,32% избирателей», — сказала она.

Для жителей ЛНР это первые выборы депутатов Государственной думы после вхождения республики в состав России. Голосование проходит в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября.

В основные дни на территории республики работают 513 избирательных участков. 18 сентября к 12:00 явка составляла 28,56%, следует из данных избиркома ЛНР.

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Ранее Life.ru сообщал, что 14 избирательных участков в ЛНР перевели на резервные источники электроснабжения. По словам Сумской, мера потребовалась на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в дни голосования.

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Милена Скрипальщикова
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