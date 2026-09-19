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Опубликовано 19 сентября, 17:54

Явка на выборах в Подмосковье превысила 38% за два дня голосования

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Явка на выборах в Московской области по итогам двух дней голосования составила 38,81%. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

По состоянию на 20:00 субботы на избирательные участки пришли 32,84% избирателей. Среди зарегистрированных участников дистанционного электронного голосования свой выбор сделали 83,04%.

В Подмосковье работают 3977 избирательных участков. В воскресенье, 20 сентября, они откроются в 08:00 и завершат работу в 20:00.

Жители региона выбирают депутатов Государственной думы и Московской областной думы. В Коломне, Лобне, Пушкине и Химках также проходят выборы местных советов, а в Можайском округе — дополнительные выборы муниципального депутата.

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Ранее Life.ru сообщал, что по итогам первого дня выборов явка в Подмосковье превысила 24%. Таким образом, активность избирателей продолжила расти во второй день голосования.

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Наталья Демьянова
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