Йотова лидирует на выборах президента Болгарии с 35,5% голосов

Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 35,504% голосов. Её ближайший соперник Андрей Гюров получает 30,289%, сообщает болгарское агентство БГНЕС со ссылкой на первые официальные данные Центральной избирательной комиссии.

Показатели основаны на обработке 7,37% протоколов участковых комиссий по состоянию на 23:00 25 октября по местному времени (00:00 мск 26 октября). За Йотову и кандидата в вице-президенты Кирила Вылчева проголосовали 33 770 избирателей. Пару Андрея Гюрова и Георгия Кандева поддержали 28 809 человек.

Третье место занимает лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов, который баллотируется вместе с Петром Волгиным. Их результат составляет 13,519%. Ещё 4,766% избирателей предпочли вариант «Не поддерживаю никого».

Поскольку ни один из претендентов не набирает необходимого большинства, ожидается второй тур голосования. Он запланирован на 1 ноября. Основными участниками повторного голосования, согласно предварительным результатам, станут Йотова и Гюров. Окончательные итоги первого тура пока не подведены.