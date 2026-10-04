Юбилей Василевского и ноль Овечкина: «Тампа» уверенно обыграла «Вашингтон» в родных стенах

«Тампа-Бэй» нанесла «Вашингтону» первое поражение в новом сезоне НХЛ, победив дома со счётом 3:1. Никита Кучеров отметился результативной передачей, а Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков. Об этом сообщает NHL.

Хозяева сделали серьёзную заявку на успех уже в первом периоде. Шарль-Эдуар Д’Астус открыл счёт на третьей минуте, а Конор Гики к 17-й увеличил преимущество «молний».

Во второй двадцатиминутке Джастин Сурдиф сократил отставание «Вашингтона». Окончательный результат незадолго до сирены установил Джейк Гюнцель, отправив шайбу в пустые ворота после передачи Кучерова.

Овечкин провёл на льду 13 минут 34 секунды и не отметился результативными действиями. В первой игре чемпионата капитан «Кэпиталз» сделал голевую передачу в победном матче с «Каролиной» — 5:2.

Особенной встреча стала для российского голкипера Андрея Василевского: он провёл 600-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и стал пятым российским вратарём, достигшим этой отметки. До него рубеж покорился Сергею Бобровскому, Николаю Хабибулину, Евгению Набокову и Семёну Варламову.

После двух игр у «Тампы» и «Вашингтона» по одной победе и одному поражению.

Ранее Life.ru рассказывал о победном старте «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ. «Кэпиталз» обыграли действующего обладателя Кубка Стэнли «Каролину» со счётом 5:2, а Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.