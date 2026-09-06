Юлия Высоцкая выложила фото изменившегося до неузнаваемости Андрея Кончаловского

Юлия Высоцкая поделилась редкими кадрами отдыха с Андреем Кончаловским в Италии. На одном из снимков режиссёр предстал перед камерой жены в неожиданно изменившемся виде.

«Кто-то пошёл в школу, а у кого-то еще неделя каникул», — написала Высоцкая в публикации.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ juliavysotskayaofficial

Отпуск супруги проводят в своём поместье в Тоскане. Высоцкая показала, как они гуляют на свежем воздухе, пробуют блюда местной кухни и наслаждаются временем вдвоём. Особое внимание подписчиков привлёк кадр с Кончаловским. Режиссёр сидит в кресле с бокалом вина, улыбается и позирует супруге. Подобные фотографии появляются в ленте актрисы нечасто. Пользователи заметили, что Андрей Сергеевич заметно изменился. Он слегка набрал вес, однако при этом выглядит довольным и счастливым.

Почти три десятилетия Высоцкая и Кончаловский состоят в отношениях. В семье растут двое их родных детей — Мария и Пётр, а также приёмная дочь Соня. О появлении девочки в семье супруги долгое время предпочитали публично не рассказывать.

Ранее стало известно, что кулинарный проект Юлии Высоцкой «Едимдома.Ру» закончил 2025 год с убытком в 28,9 млн рублей. Выручка IT-компании, которая управляет сайтом с рецептами, за год сократилась почти вдвое — со 103,7 млн до 53,2 млн рублей. Убыточным для компании стал уже третий год подряд после того, как в 2024-м ей ненадолго удалось выйти в плюс.