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Опубликовано 12 октября, 17:46

Юлле Мадизе вступила в должность президента Эстонии

Обложка © ТАСС / VALDA KALNINA / EPA

Обложка © ТАСС / VALDA KALNINA / EPA

Юлле Мадизе официально вступила в должность президента Эстонии, сменив на этом посту Алара Кариса. Церемония инаугурации прошла 12 октября в зале заседаний Рийгикогу в Таллине.

«Вступая в должность президента Эстонии я, Юлле Мадизе, клятвенно заверяю, что буду отстаивать Конституцию и законы Эстонской Республики», — заявила новый глава государства во время принесения присяги.

На церемонии присутствовали депутаты парламента, члены правительства, представители дипломатического корпуса и бывшие президенты республики. Перед присягой Карис выступил с последней речью в качестве главы государства.

Мадизе была избрана президентом 2 сентября на внеочередном заседании парламента. В тайном голосовании её кандидатуру поддержал 71 депутат при необходимых 68 голосах. Всего в голосовании участвовали 78 парламентариев. До избрания Мадизе более десяти лет занимала пост канцлера юстиции и считалась одним из наиболее заметных специалистов страны по конституционному праву.

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Александра Мышляева
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