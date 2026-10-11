Захарова усомнилась в праве премьера Эстонии говорить от имени ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение полномочия премьер-министра Эстонии Кристена Михала выступать от имени всего Евросоюза. Свою позицию дипломат изложила в Telegram-канале, комментируя заявление политика о российских нефтеперерабатывающих заводах.

Захарова напомнила, что до назначения главой эстонского правительства Михал занимал посты министра климата, юстиции, а также экономики и инфраструктуры республики. Она также упомянула главу европейской дипломатии Каю Каллас, усомнившись в обоснованности её заявлений от имени ЕС.

«Кто ему дал право теперь ещё говорить от имени всего Европейского союза? Весь ЕС гадает: от чьего имени вещает Кая Каллас, которую никто не наделял полномочиями делать все эти глупейшие заявления. Теперь еще один эстонский «спринтер» объявился», — написала представитель российского МИД.

Поводом для комментария стало заявление Михала о намерении Евросоюза направить все силы на то, чтобы Украина смогла «превратить российские НПЗ в руины».

Ранее Life.ru сообщал, что Эстония намерена разместить на своей территории производство украинского вооружения. По словам главы эстонского Минобороны Ханно Певкура, Таллин заинтересован в закупках разработанной Киевом военной продукции и организации её выпуска на совместных предприятиях. Для этого украинской стороне потребуется предоставить разрешения на передачу отдельных технологий.