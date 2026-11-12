Помощник президента России Владимир Мединский присоединился к переговорам Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. Ещё накануне он возглавлял российскую делегацию на трёхсторонних консультациях по Украине в Абу-Даби. Об участии Мединского во встрече сообщил журналист Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

Мединский будет участвовать в переговорах с Уиткоффом и Кушнером в Москве. Фото © Юнашев LIVE

По его информации, с российской стороны на переговорах также присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев.

Мединский вернулся из Объединённых Арабских Эмиратов после двухдневных переговоров России, США и Украины, проходивших 10–11 ноября. На встречах стороны обсуждали вопросы урегулирования конфликта, в том числе гарантии безопасности и территориальные разногласия.

По итогам консультаций Мединский заявил, что участникам удалось сблизить позиции по некоторым вопросам, хотя разногласия сохраняются. Он также выразил мнение, что стороны приблизились к миру, но дальнейший результат зависит от позиции всех участников переговорного процесса.

Американские представители прибыли в Москву утром 12 ноября. В аэропорту Внуково их встретил Кирилл Дмитриев. Как ранее пояснил Ушаков, главной темой беседы с Путиным станут вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении Мединского после переговоров в Абу-Даби. Помощник президента подчеркнул, что российский флаг не должен спускаться там, где он уже поднят, и отметил необходимость продолжения диалога.