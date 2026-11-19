В китайской резиденции «Цилинь Шаньчжуан» начали готовиться к выходу президента России Владимира Путина с трёхсторонних переговоров. Об этом рассказал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале «Юнашев LIVE».

Китайская охрана готовится к выходу Путина с трёхстороннего саммита. Фото © Юнашев LIVE

«Кажется, переговоры близятся к завершению. Во всяком случае китайская охрана уже готовится к выходу Путина», — написал корреспондент, находящийся на месте событий.

Встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином проходит 19 ноября в Шэньчжэне. К моменту сообщения Юнашева руководители трёх государств находились за столом переговоров уже более часа.

Изначально начало саммита было назначено на 09:30 по московскому времени. Однако встреча задержалась почти на два часа и фактически стартовала около 11:27 мск.

Первые минуты переговоров проходили в присутствии журналистов. Си Цзиньпин назвал встречу прорывной, Владимир Путин затронул вопросы международной безопасности, а Дональд Трамп заявил о заинтересованности сторон в завершении украинского конфликта. После вступительных выступлений лидеры продолжили общение за закрытыми дверями.

Ранее Life.ru опубликовал полное видео открытой части переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Встреча стала первой в истории отдельной трёхсторонней беседой действующих руководителей России, США и Китая.