Юнашев задал главе ГРУ три вопроса о переговорах по Украине и получил один ответ на все
Глава ГРУ Костюков: дата и место следующего раунда переговоров не определены
Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Дата и место следующего раунда переговоров по Украине пока не определены. Об этом глава ГРУ Игорь Костюков рассказал корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, который поделился подробностями беседы в своём Telegram-канале.
Корреспондент встретил начальника военной разведки на одном из недавних мероприятий. Он поинтересовался сроками предстоящей встречи, возможной сменой переговорной площадки и изменениями в составе делегаций. На каждый из трёх вопросов адмирал ответил, что решение пока не принято.
В связи с этим Юнашев предположил, что текущая неделя может оказаться небогатой на события международной повестки.
Костюков является активным участником переговорного процесса по Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о перспективах визита европейской делегации в Москву. По словам представителя Кремля, конкретики по предстоящей встрече пока нет.
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