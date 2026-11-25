Дата и место следующего раунда переговоров по Украине пока не определены. Об этом глава ГРУ Игорь Костюков рассказал корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, который поделился подробностями беседы в своём Telegram-канале.

Корреспондент встретил начальника военной разведки на одном из недавних мероприятий. Он поинтересовался сроками предстоящей встречи, возможной сменой переговорной площадки и изменениями в составе делегаций. На каждый из трёх вопросов адмирал ответил, что решение пока не принято.

В связи с этим Юнашев предположил, что текущая неделя может оказаться небогатой на события международной повестки.

Костюков является активным участником переговорного процесса по Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о перспективах визита европейской делегации в Москву. По словам представителя Кремля, конкретики по предстоящей встрече пока нет.