Юношеская сборная России победила Южную Корею со счётом 4:1 на фестивале ФИФА
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Российские футболисты не старше 15 лет продолжили выступление на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане, одержав уверенную победу над сборной Республики Корея. Матч 1/8 финала турнира за 17–32-е места завершился со счётом 4:1. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).
Команда Дениса Первушина вышла вперёд уже на четвёртой минуте благодаря точному удару Анатолия Цимина. Вскоре Матвей Родионов удвоил преимущество россиян, однако корейцы практически сразу ответили необычным голом, поразив ворота соперника ударом с центра площадки.
После перерыва российская сборная вновь увеличила отрыв. На 21-й минуте отличился Егор Люсин, а спустя семь минут Матвей Абдулхаликов совершил сольный проход и установил окончательный счёт встречи.
Победа позволила россиянам пробиться в четвертьфинал соревнований за 17–32-е места. Следующим соперником станет сборная Камеруна. Игра состоится 29 октября в 10:30 по московскому времени.
Ранее российская команда выиграла все пять матчей группового этапа, забив 44 мяча и пропустив лишь один. Однако в первом раунде основного плей-офф подопечные Первушина уступили Мексике со счётом 2:3 и лишились возможности побороться за главный трофей.
Чемпионат мира и фестиваль ФИФА проходит в формате восемь на восемь на уменьшенных полях. Продолжительность каждого матча составляет 40 минут. Российская сборная впервые с 2022 года выступает на соревнованиях под эгидой ФИФА, причём с национальным флагом и гимном.