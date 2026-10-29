Юношеская сборная России победила Южную Корею со счётом 4:1 на фестивале ФИФА

Российские футболисты не старше 15 лет продолжили выступление на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане, одержав уверенную победу над сборной Республики Корея. Матч 1/8 финала турнира за 17–32-е места завершился со счётом 4:1. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Команда Дениса Первушина вышла вперёд уже на четвёртой минуте благодаря точному удару Анатолия Цимина. Вскоре Матвей Родионов удвоил преимущество россиян, однако корейцы практически сразу ответили необычным голом, поразив ворота соперника ударом с центра площадки.

После перерыва российская сборная вновь увеличила отрыв. На 21-й минуте отличился Егор Люсин, а спустя семь минут Матвей Абдулхаликов совершил сольный проход и установил окончательный счёт встречи.

Победа позволила россиянам пробиться в четвертьфинал соревнований за 17–32-е места. Следующим соперником станет сборная Камеруна. Игра состоится 29 октября в 10:30 по московскому времени.