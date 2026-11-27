В нидерландском Утрехте 19-летнего юношу обнаружили мёртвым в морозильной камере возле родительского дома. Как сообщает HLN, незадолго до гибели молодой человек просил родственников пустить его переночевать, но те отказали.

В ночь на 22 ноября юноша, страдавший алкогольной и наркотической зависимостью, пришёл к родителям и пожаловался на холод. Отец отказался впустить сына, опасаясь агрессивного поведения с его стороны. Ранее молодому человеку при содействии нескольких организаций предоставили отдельное жильё, а семье рекомендовали не принимать его дома во избежание конфликтов и негативного влияния на других детей.

После этого юноша ушёл и в течение двух суток не отвечал на звонки матери. По сведениям издания, 24 ноября женщина заметила куртку сына, выглядывавшую из морозильной камеры, и обнаружила внутри его тело. Родные предполагают, что молодой человек попытался найти место для ночлега, однако погиб от удушья или переохлаждения.

Родители тяжело переживают случившееся и винят себя в смерти сына. По итогам расследования полиция и прокуратура Нидерландов не выявили признаков преступления, о чём 26 ноября уведомили семью погибшего.

Тем временем в Башкирии завершились поиски 13-летнего школьника, исчезнувшего после ночной рыбалки. Подросток упал в ледяную воду, откуда его вытащил приятель, однако к возвращению взрослых мальчик пропал. Спустя почти три недели спасатели обнаружили его тело в реке Ай.