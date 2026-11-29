«Юпитер» для «Нептуна»: ВСУ потеряли 3 установки комплекса для атаки на Крымский мост
ВС РФ уничтожили три пусковые установки комплекса «Нептун»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские войска уничтожили три пусковые установки украинского противокорабельного ракетного комплекса «Нептун». Кроме того, под удары ВС РФ попали объекты, задействованные в обеспечении украинской армии.
«Уничтожены три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», — сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, российские военнослужащие поразили энергетическую инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки беспилотников, места их хранения и запуска. Удары также пришлись по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего поражены цели в 146 районах.
Для нанесения ударов российские войска задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
Ранее стало известно, что Украина ведёт закрытые работы по усовершенствованию крылатых ракет «Нептун», которые использовались при ноябрьских атаках на Крымский мост. Разработкой занимается киевское государственное конструкторское бюро «Луч».
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