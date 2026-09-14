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Опубликовано 14 сентября, 17:28

Юра Борисов получил роль в дебютном фильме Сальмы Хайек

Юра Борисов и Сальма Хайек. Обложка © ТАСС / Zuma, Михаил Синицын

Юра Борисов и Сальма Хайек. Обложка © ТАСС / Zuma, Михаил Синицын

Российский актёр Юра Борисов снимется в фильме «Арена» — полнометражном режиссёрском дебюте Сальмы Хайек. Об этом сообщает Variety.

Хайек сама написала сценарий и описывает будущую ленту как «эпическую и романтическую приключенческую картину». Съёмки уже проходят в мексиканских штатах Кинтана-Роо и Веракрус. Вместе с Борисовым в фильме сыграет британская модель и актриса Кара Делевинь.

«Арена» — это история запретной любви и интимное путешествие в мир познания другого человека, в ходе которого мы обретаем способность получать невероятное удовольствие от простых вещей, которые воспринимаем как должное», — рассказала Хайек.

Продюсером картины выступит Анджелина Джоли. Вместе с ней над проектом работают Стейси Перски и Хосе Тамез.

Другие подробности сюжета, а также роли Борисова и Делевинь пока не раскрываются. Дата выхода «Арены» также не объявлена.

Свой или чужой: как Юра Борисов зарабатывает у нас до 2 млн в день и остаётся любимцем Голливуда?
Свой или чужой: как Юра Борисов зарабатывает у нас до 2 млн в день и остаётся любимцем Голливуда?

Ранее Life.ru рассказывал, что Юру Борисова заметили среди гостей на праздновании 60-летия Сальмы Хайек в Риме. На звёздной вечеринке также присутствовали Анджелина Джоли, Рита Ора и режиссёр Тайка Вайтити. Теперь стало известно, что встреча Борисова и Хайек получила продолжение уже на съёмочной площадке.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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