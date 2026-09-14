Юра Борисов получил роль в дебютном фильме Сальмы Хайек

Российский актёр Юра Борисов снимется в фильме «Арена» — полнометражном режиссёрском дебюте Сальмы Хайек. Об этом сообщает Variety.

Хайек сама написала сценарий и описывает будущую ленту как «эпическую и романтическую приключенческую картину». Съёмки уже проходят в мексиканских штатах Кинтана-Роо и Веракрус. Вместе с Борисовым в фильме сыграет британская модель и актриса Кара Делевинь.

«Арена» — это история запретной любви и интимное путешествие в мир познания другого человека, в ходе которого мы обретаем способность получать невероятное удовольствие от простых вещей, которые воспринимаем как должное», — рассказала Хайек.

Продюсером картины выступит Анджелина Джоли. Вместе с ней над проектом работают Стейси Перски и Хосе Тамез.

Другие подробности сюжета, а также роли Борисова и Делевинь пока не раскрываются. Дата выхода «Арены» также не объявлена.

Ранее Life.ru рассказывал, что Юру Борисова заметили среди гостей на праздновании 60-летия Сальмы Хайек в Риме. На звёздной вечеринке также присутствовали Анджелина Джоли, Рита Ора и режиссёр Тайка Вайтити. Теперь стало известно, что встреча Борисова и Хайек получила продолжение уже на съёмочной площадке.