Юрист Колодяжная: Работник может уйти с работы на время обеденного перерыва

Обеденный перерыв не обязывает сотрудника оставаться в здании работодателя. Если должность позволяет покинуть рабочее место, человек может провести это время за пределами компании. Об этом РИА «Новости» сообщила старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

По словам эксперта, перерыв на отдых и питание считается временем отдыха, а значит, сотрудник самостоятельно решает, как его использовать. Поэтому поход домой, в кафе или по личным делам во время обеда сам по себе не является нарушением. Но такое право связано с характером работы. Если деятельность требует постоянного присутствия человека на месте, покинуть его нельзя. Это актуально, в частности, для непрерывных производств и экстренных служб.

В таких ситуациях работодатель не может просто отменить отдых: он должен предоставить возможность поесть и сделать перерыв в течение смены. Где именно это происходит и какие должности подпадают под такое правило, устанавливают локальные правила организации. Стандартная продолжительность перерыва составляет от 30 минут до двух часов. При рабочем дне короче четырёх часов перерыв может вообще не предоставляться — решение в таком случае принимает работодатель.

Ранее психолог рассказал, что дыхательные упражнения и методы сенсорной концентрации могут предотвратить вспышки агрессии в рабочем коллективе. В моменты сильного эмоционального напряжения он рекомендует использовать технику заземления. Этот метод помогает переключить внимание с источника раздражения на окружающую реальность через органы чувств. Вторым эффективным инструментом психолог назвал работу с диафрагмой. Для этого нужно положить одну ладонь на живот, другую — на грудь и сделать глубокий носовой вдох, следя за неподвижностью плеч.