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Опубликовано 7 сентября, 11:14

Юрист назвала работников, которым нельзя отказать в неполном рабочем дне

Юрист Афанасьева: Родители детей до 14 лет имеют право на неполный рабочий день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Трудовой кодекс устанавливает перечень категорий работников, которые имеют право на неполное рабочее время. Об этом в беседе с RT напомнила Екатерина Афанасьева, юрист hh.ru, эксперт трудового права.

По её словам, к таким категориям относятся беременные женщины, родители детей до 14 лет или детей-инвалидов до 18 лет, а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи. Для оформления перехода на неполный день сотруднику необходимо подать письменное заявление с приложением подтверждающих документов. Работодатель должен принять решение не позднее пяти рабочих дней.

«Неполный рабочий день устанавливается на срок, пока у работника действуют исключительные обстоятельства», — пояснила Афанасьева.

Она также уточнила, что такой режим может устанавливаться по соглашению сторон на любой срок и для всех категорий сотрудников, если работодатель не против.

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Ранее в Госдуме поддержали идею введения гибкого или дистанционного графика для беременных и молодых мам, назвав её реализуемой и соответствующей трудовому законодательству. Она подчеркнула, что защита материнства и детства является общей задачей.

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Анастасия Никонорова
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