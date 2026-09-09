Юрист объяснил, когда «чистая» квартира может стать головной болью покупателя

При покупке недвижимости юристы настоятельно рекомендуют детально проверять брачный договор владельца, даже если квадратные метры приобретены до свадьбы. Как пояснил RT вице-президент ассоциации «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв, по общему правилу такая собственность считается личной. Однако супруги вправе изменить этот статус, наделив вторую половину долей в имуществе.

Если объект недвижимости стал общим, одного нотариального согласия для продажи недостаточно. При наличии долевой собственности жена или муж должны выступать в качестве полноценных продавцов наравне с владельцем. Когда квартира остается индивидуальной собственностью, дополнительные одобрения не требуются.

Важно помнить, что информация из ЕГРН не гарантирует безопасность сделки, так как брачные контракты не публикуются в открытых реестрах. Штамп в паспорте также не всегда надёжен, поэтому покупателю следует запросить актуальную редакцию документа, включая все нотариальные правки.

В процессе проверки изучают момент возникновения прав на жилье, условия раздела активов и судебные споры.

«По общему правилу купленная до брака недвижимость — это личная собственность. Однако супруги вправе сделать её общей или определить долю жены или мужа, поэтому покупателю важны наличие договора и его точное содержание», — отмечает эксперт.

Если обнаружены расхождения, стороны должны привести документы в соответствие до подписания договора купли-продажи. Любые изменения брачного контракта или соглашения о разделе имущества фиксируются у нотариуса, после чего новые данные вносят в реестр.

Для защиты от обмана письменный ответ продавца об отсутствии прав супругов включают в текст сделки как юридическое заверение. Если продавец уклоняется от прозрачности, покупку и финансовые расчёты разумнее отложить до полного устранения правовых противоречий.

Ранее Life.ru разбирал, в каких случаях сделки с квартирой или долей могут быть оспорены и признаны недействительными. Повышенное внимание в подобных спорах уделяется операциям между родственниками и другим заинтересованными лицами.