Юрист объяснила, имеет ли право охранник магазина обыскивать покупателя

Охранники магазинов не имеют права самостоятельно обыскивать покупателей, даже если подозревают их в краже. Они могут попросить показать содержимое сумки или предъявить чек, но посетитель вправе отказаться. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала адвокат Мария Ярмуш.

По словам юриста, основная задача сотрудника охраны — следить за порядком в торговом зале, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. При возникновении подозрений он может вежливо попросить покупателя добровольно продемонстрировать личные вещи, однако принуждать к досмотру не вправе.

«Покупатель имеет полное право отказаться выполнять эти требования», — подчеркнула Ярмуш.

При этом адвокат посоветовала по возможности пойти навстречу охраннику, если это поможет быстро разрешить недоразумение. В противном случае сотрудник магазина может вызвать полицию, и разбирательство займёт больше времени.

Ярмуш также предупредила, что охранник не вправе самовольно рыться в сумке посетителя или принуждать его к проверке личных вещей. Применение физической силы допускается лишь в предусмотренных законом обстоятельствах, а не просто из-за отказа показать покупки.

Если сотрудник начинает хватать человека за руки или требует пройти в подсобное помещение, адвокат рекомендует включить видеозапись на телефоне. Покупатель может сообщить, что готов дождаться сотрудников полиции на месте.

В случае неправомерных действий охраны гражданин вправе пожаловаться руководству магазина, обратиться в полицию, прокуратуру или Росгвардию. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушения сотрудник может понести ответственность, в том числе уголовную.