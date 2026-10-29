Юрист раскрыл, как шутник в костюме нечисти может получить срок за смерть приятеля

Если человек переоделся в костюм нечисти, чтобы напугать знакомого, а тот умер от сердечного приступа или погиб при падении, организатор розыгрыша может столкнуться с уголовной ответственностью. Об этом рассказал адвокат Антон Ключко.

По его словам, квалификация зависит от обстоятельств. Если устроитель шутки не хотел смерти, содеянное при определённых условиях может быть квалифицировано как причинение смерти по неосторожности.

Но следствию предстоит установить обстоятельства и наличие вины. Важно, мог ли человек предвидеть последствия и как именно действовал.

Ситуация становится серьёзнее, если организатор заранее знал о проблемах со здоровьем знакомого. Например, о слабом сердце или о том, что тот остро реагирует на розыгрыши. Тогда, по словам юриста, возможна более тяжкая квалификация.

«Может быть квалифицировано даже как умышленное причинение смерти — убийство», — приводит РИАМО фрагмент объяснения Ключко.