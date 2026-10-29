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Регион
Опубликовано 29 октября, 10:51

«Зомби» за ₽2 млн: Стас Ярушин готов стать нежитью на Хэллоуин за круглую сумму и Hennessy

Ярушин готов выступить в образе зомби за ₽2 млн с доплатой ₽80 тысяч за грим

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yarushinstanislav

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yarushinstanislav

Актёр Стас Ярушин готов выйти на корпоративную сцену в образе зомби из своего музыкального ролика, сообщает SHOT. По данным канала, выступление звезды «Универа» стоит два миллиона рублей, а грим обойдётся ещё в 80 тысяч.

На сам Хэллоуин, 31 октября, артист уже занят. Среди свободных дат канал называет 1 ноября. Организаторам также понадобятся две гримёрки: отдельная для Ярушина и ещё одна для музыкантов. В меню, по информации SHOT, предусмотрены рыбная нарезка из сёмги, муксуна, форели или кеты и рыбный стейк на горячее. Помимо рыбы, в райдере указаны гречка и коньяк — Hennessy либо пятизвёздочный «Арарат».

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Ранее Life.ru рассказывал, что Ярушин запрашивал за частное выступление 1,2 млн рублей. Тогда SHOT сообщал, что актёр включит в программу трек «Зомби», но гримироваться ради выхода на сцену не планирует.

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Татьяна Миссуми
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