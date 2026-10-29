«Зомби» за ₽2 млн: Стас Ярушин готов стать нежитью на Хэллоуин за круглую сумму и Hennessy

Актёр Стас Ярушин готов выйти на корпоративную сцену в образе зомби из своего музыкального ролика, сообщает SHOT. По данным канала, выступление звезды «Универа» стоит два миллиона рублей, а грим обойдётся ещё в 80 тысяч.

На сам Хэллоуин, 31 октября, артист уже занят. Среди свободных дат канал называет 1 ноября. Организаторам также понадобятся две гримёрки: отдельная для Ярушина и ещё одна для музыкантов. В меню, по информации SHOT, предусмотрены рыбная нарезка из сёмги, муксуна, форели или кеты и рыбный стейк на горячее. Помимо рыбы, в райдере указаны гречка и коньяк — Hennessy либо пятизвёздочный «Арарат».

Ранее Life.ru рассказывал, что Ярушин запрашивал за частное выступление 1,2 млн рублей. Тогда SHOT сообщал, что актёр включит в программу трек «Зомби», но гримироваться ради выхода на сцену не планирует.