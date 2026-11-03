Несовершеннолетний наследник становится полноценным собственником имущества вне зависимости от возраста вступления в наследство, однако самостоятельно распоряжаться им до совершеннолетия не может. Юрист Александр Хаминский в беседе с RT пояснил, что интересы ребёнка представляют родители, но их полномочия строго ограничены законом.

Например, для сдачи квартиры в аренду необходимо предварительное разрешение органа опеки и попечительства, договор заключается от имени ребёнка, а все полученные средства принадлежат исключительно ему и могут расходоваться только на его нужды — образование, лечение и иные потребности, но не на личные расходы родителей.

Продажа недвижимости несовершеннолетнего возможна лишь в исключительных случаях и также требует разрешения опеки. Отчуждение допускается, если этого требуют интересы ребёнка, например при переезде семьи или необходимости оплаты дорогостоящего лечения.

На практике органы опеки обычно требуют предоставить взамен другое жильё или зачислить вырученные средства на счёт ребёнка для сохранения его имущественных прав. Хаминский подчеркнул, что Верховный суд неоднократно указывал: само по себе согласие опеки не делает сделку законной, если ребёнок фактически лишается имущества без равноценной компенсации.