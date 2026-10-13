Юрист раскрыл условия получения пенсии после смерти супруга

Россияне могут оформить пенсию по случаю потери кормильца после смерти мужа или жены, если отвечают установленным законом требованиям. О них юрист Михаил Салкин рассказал в беседе с NEWS.ru.

Для назначения выплаты необходим зарегистрированный брак, а переживший супруг должен быть нетрудоспособным и находиться на иждивении умершего. При этом закон также предусматривает возможность получения пенсии для тех, кто после смерти кормильца лишился источника средств к существованию.

«Нетрудоспособность определяется инвалидностью либо достижением установленного возраста. В 2026 году это 59 лет для женщин и 64 года для мужчин», — пояснил юрист.

Кроме того, право на выплату возникает у неработающего мужа или жены, ухаживающих за ребёнком умершего супруга младше 14 лет. В этом случае действуют отдельные условия назначения пенсии.

Салкин подчеркнул, что для семей военнослужащих предусмотрено исключение. Если супруг погиб вследствие военной травмы, в установленных законом случаях можно одновременно получать пенсию по потере кормильца и страховую пенсию по старости.

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