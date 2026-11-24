Южная Корея подняла авиацию после появления российских военных самолётов в опознавательной зоне ПВО KADIZ. При этом они не нарушили воздушное пространство страны, сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По данным южнокорейских военных, самолёты вошли в зону над Японским морем неподалёку от острова Уллындо. Сеул установил границы KADIZ в одностороннем порядке.

Около 07:52 по местному времени, или 01:52 мск, власти уезда Уллындо объявили тревогу и призвали жителей спуститься в подземные убежища. Примерно через пять минут предупреждение отменили.

Ранее Life.ru писал, Минобороны Японии заявило о двух предположительно российских самолётах в воздушном пространстве страны. По версии ведомства, они появились у острова Окиносима в префектуре Фукуока в Японском море. Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара сообщил, что Токио направил Москве дипломатический протест.