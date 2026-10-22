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Опубликовано 22 октября, 17:30

Южнокорейские инъекции «из кожи мертвецов» набирают популярность в России

Россиянки подсели на уколы из донорской кожи Elravie Re2O ради омоложения

Обложка © freepik / magnific

Обложка © freepik / magnific

Южнокорейский инъекционный продукт Elravie Re2O на основе донорской кожи предлагают заказать с доставкой в Россию за 16 тысяч рублей. Такие объявления в интернет-магазинах обнаружил проект SHOT ПРОВЕРКА.

Для изготовления материала из донорской кожи удаляют клетки, сохраняя компоненты межклеточного каркаса, включая коллаген. Затем полученную основу измельчают и используют для инъекций. Elravie Re2O относится к продуктам на основе бесклеточного дермального матрикса человека.

Клиники в Южной Корее рекламируют процедуру как способ повысить упругость кожи и уменьшить выраженность мелких морщин. Иными словами, препарат якобы борется со старением. Тем временем власти Гонконга сообщили об изъятии 20 флаконов Elravie Re2O во время рейдов 16 и 20 октября. В одном из заведений задержали 38-летнюю женщину — её подозревают в незаконном хранении незарегистрированных фармацевтических продуктов и нарушении местных правил коммерческого оборота человеческих тканей.

Департамент здравоохранения Гонконга уточнил, что продукт не зарегистрирован там как лекарственный. Ведомство заявило о недостатке клинических данных по безопасности и потенциальных рисках для здоровья. Необходимое по местному законодательству разрешение на продажу продукта из человеческих тканей также не выдавалось.

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Ранее Life.ru рассказывал, что начинать микротоковую терапию для профилактики возрастных изменений кожи лучше в 25–30 лет, хотя проводить процедуру в эстетических целях можно уже с 18 лет.

Больше новостей о косметологических процедурах, исследованиях и безопасности медицинских вмешательств — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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