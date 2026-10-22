Южнокорейские инъекции «из кожи мертвецов» набирают популярность в России

Южнокорейский инъекционный продукт Elravie Re2O на основе донорской кожи предлагают заказать с доставкой в Россию за 16 тысяч рублей. Такие объявления в интернет-магазинах обнаружил проект SHOT ПРОВЕРКА.

Для изготовления материала из донорской кожи удаляют клетки, сохраняя компоненты межклеточного каркаса, включая коллаген. Затем полученную основу измельчают и используют для инъекций. Elravie Re2O относится к продуктам на основе бесклеточного дермального матрикса человека.

Клиники в Южной Корее рекламируют процедуру как способ повысить упругость кожи и уменьшить выраженность мелких морщин. Иными словами, препарат якобы борется со старением. Тем временем власти Гонконга сообщили об изъятии 20 флаконов Elravie Re2O во время рейдов 16 и 20 октября. В одном из заведений задержали 38-летнюю женщину — её подозревают в незаконном хранении незарегистрированных фармацевтических продуктов и нарушении местных правил коммерческого оборота человеческих тканей.

Департамент здравоохранения Гонконга уточнил, что продукт не зарегистрирован там как лекарственный. Ведомство заявило о недостатке клинических данных по безопасности и потенциальных рисках для здоровья. Необходимое по местному законодательству разрешение на продажу продукта из человеческих тканей также не выдавалось.

Ранее Life.ru рассказывал, что начинать микротоковую терапию для профилактики возрастных изменений кожи лучше в 25–30 лет, хотя проводить процедуру в эстетических целях можно уже с 18 лет.