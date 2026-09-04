Южнокорейский депутат написал по-русски на заседании «Я так устал»

Фразы «Я так устал» и «Нужно кофе!» выводил от руки депутат Национального собрания Южной Кореи от правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль. Происходило это прямо во время заседания парламента, пишет The Fact.

Одновременно политик смотрел на смартфоне короткий урок русского языка из TikTok и повторял показанные там выражения. Момент попал в объектив парламентских фотографов. Снимки были сделаны 3 сентября на втором пленарном заседании 439-й сессии Национального собрания. Кадры быстро привлекли внимание журналистов из-за выбранных депутатом фраз.

Интерес Сон Ён Гиля к русскому языку связан с его многолетней работой на российском направлении. Южнокорейские СМИ называли его «специалистом по России». В 2017 году он приезжал в Москву как специальный посланник тогдашнего президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, встречался с российским лидером Владимиром Путиным и передавал ему послание главы государства. Позднее политик возглавил комитет, занимавшийся в том числе экономическим сотрудничеством с Россией.

При этом русский для Сон Ён Гиля не единственный иностранный язык в арсенале. Парламентарий также владеет английским, китайским и японским.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался на ухудшение своего русского языка из-за частого общения с европейскими представителями через переводчиков.