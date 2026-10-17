За день над регионами России сбиты 30 украинских БПЛА

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 30 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

«Уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края и над акваторией Чёрного моря», — сказали там.