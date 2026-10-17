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Регион
Опубликовано 17 октября, 20:45

За день над регионами России сбиты 30 украинских БПЛА

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 30 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

«Уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края и над акваторией Чёрного моря», — сказали там.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских систем ПВО минувшей ночью. Уничтожены 654 БПЛА и один снаряд американской РСЗО HIMARS.

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Матвей Константинов
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