За день над регионами России сбиты 30 украинских БПЛА
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 30 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.
«Уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края и над акваторией Чёрного моря», — сказали там.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских систем ПВО минувшей ночью. Уничтожены 654 БПЛА и один снаряд американской РСЗО HIMARS.