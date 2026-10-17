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Опубликовано 17 октября, 12:50

За сутки системы ПВО сбили 654 беспилотника и снаряд HIMARS ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили реактивный снаряд американской системы HIMARS и 654 беспилотника ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта и 263 889 беспилотников. Также российские военные, как указывает Минобороны, ликвидировали 672 зенитных ракетных комплекса, 31 269 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, в сводке указаны 1 790 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 745 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 74 762 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Ранее ВСУ попытались атаковать Москву. За утро системы ПВО сбили 25 украинских беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы.

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Матвей Константинов
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