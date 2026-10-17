Спутниковая система «Рассвет» поможет российским военным быстрее обмениваться данными и реагировать на обнаруженные цели. Такую оценку в эфире радио «Комсомольская правда» дал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По мнению военного эксперта, российская ПВО показывает высокую эффективность при отражении массированных атак беспилотников. ВСУ пытаются перегрузить оборону большим количеством дронов, чтобы хотя бы часть достигла инфраструктурных объектов.

Среди средств противодействия доктор военных наук выделил дрон-перехватчик «Ёлка», который обходится дешевле зенитной ракеты. Также он рассказал о многоразовом беспилотном «истребителе», способном поражать несколько воздушных целей и возвращаться на базу.

«Рассвет» специалист назвал российским аналогом Starlink и подчеркнул, что речь идёт прежде всего о системе связи, а не разведки. Её развитие позволит сократить время между обнаружением цели и ответными действиями, сообщает

«Эффективность ПВО — 99,9%. Других ПВО с такой историей в мире нет. Когда американцы отражали удары Ирана по 500 дронов в день этой весной, до целей доходили половина БПЛА», — цитирует эксперта kp.ru.

Кстати, российскую низкоорбитальную систему связи «Рассвет» планируют расширить до сотен спутников. К 2035 году их число может приблизиться к 900.