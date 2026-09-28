За день системы ПВО сбили 14 беспилотников над регионами РФ
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 14 украинских беспилотников самолётного типа, сообщило Минобороны. Их уничтожали в том числе над акваторией Чёрного моря.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось об успехах российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожены 254 украинских БПЛА над 13 регионами страны.
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