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Опубликовано 28 сентября, 18:03

За день системы ПВО сбили 14 беспилотников над регионами РФ

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 14 украинских беспилотников самолётного типа, сообщило Минобороны. Их уничтожали в том числе над акваторией Чёрного моря.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, Республики Крым», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось об успехах российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожены 254 украинских БПЛА над 13 регионами страны.

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Матвей Константинов
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