За день системы ПВО сбили 17 БПЛА над тремя регионами России
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день системы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над тремя регионами России, а также акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Курской и Белгородской областей, Республики Крым», — говорится в сообщении.
При этом минувшим днём ВСУ куда активнее пытались атаковать территорию России. Так, за 21 сентября сбито 45 беспилотников самолётного типа.
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