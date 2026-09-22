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Опубликовано 22 сентября, 17:43

За день системы ПВО сбили 17 БПЛА над тремя регионами России

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день системы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над тремя регионами России, а также акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Курской и Белгородской областей, Республики Крым», — говорится в сообщении.

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При этом минувшим днём ВСУ куда активнее пытались атаковать территорию России. Так, за 21 сентября сбито 45 беспилотников самолётного типа.

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Матвей Константинов
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