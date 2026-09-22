За день системы ПВО сбили 17 БПЛА над тремя регионами России

За минувший день системы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над тремя регионами России, а также акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Курской и Белгородской областей, Республики Крым», — говорится в сообщении.

При этом минувшим днём ВСУ куда активнее пытались атаковать территорию России. Так, за 21 сентября сбито 45 беспилотников самолётного типа.