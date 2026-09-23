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Регион
Опубликовано 23 сентября, 17:52

За день системы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами РФ

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 35 украинских беспилотников самолётного типа, сообщило Минобороны. Также БПЛА уничтожали над акваторией Чёрного моря.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

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Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался о работе систем ПВО за минувшую ночь. Над регионом сбито 16 БПЛА.

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Матвей Константинов
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