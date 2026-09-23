За день системы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами РФ

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 35 украинских беспилотников самолётного типа, сообщило Минобороны. Также БПЛА уничтожали над акваторией Чёрного моря.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался о работе систем ПВО за минувшую ночь. Над регионом сбито 16 БПЛА.