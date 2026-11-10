За минувший день системы ПВО уничтожили над регионами РФ 52 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении.