За день системы ПВО сбили 52 беспилотника ВСУ над регионами России
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
За минувший день системы ПВО уничтожили над регионами РФ 52 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитался об отражении атаки ВСУ на город. Уничтожены восемь беспилотников.