За день системы ПВО сбили 97 украинских беспилотников

За день системы ПВО сбили 97 украинских БПЛА над восемью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось об «улове» российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 488 украинских БПЛА, в том числе над Чёрным морем.