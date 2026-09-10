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Регион
Опубликовано 10 сентября, 17:41

За день системы ПВО сбили 97 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За день системы ПВО сбили 97 украинских БПЛА над восемью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось об «улове» российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 488 украинских БПЛА, в том числе над Чёрным морем.

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Матвей Константинов
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