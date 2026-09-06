За день системы ПВО сбили над регионами РФ 29 украинских беспилотников

За минувший день российские системы ПВО сбили 29 украинских беспилотников самолётного типа над шестью регионами страны. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.