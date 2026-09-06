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Опубликовано 6 сентября, 17:41

За день системы ПВО сбили над регионами РФ 29 украинских беспилотников

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

За минувший день российские системы ПВО сбили 29 украинских беспилотников самолётного типа над шестью регионами страны. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны рвскрыло число целей, сбитых российскими зенитчиками за минувшие сутки. Так, уничтожено 400 БПЛА самолётного типа и четыре управляемые авиабомбы.

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Матвей Константинов
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