400 БПЛА и четыре авиабомбы ВСУ разбились об оборонный щит России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 400 беспилотников самолётного типа и четыре управляемые авиационные бомбы, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 400 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.
Также российское военное ведомство привело общую статистику с начала проведения специальной военной операции. По данным Минобороны, за этот период были уничтожены сотни самолётов и вертолётов, а также десятки тысяч единиц различной техники.
Согласно опубликованным данным, с начала СВО российская ПВО ликвидировала 228 893 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
Ранее сообщалось, что обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Рязанской области. ПВО сбила более 50 БПЛА над регионом, есть пострадавший.
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