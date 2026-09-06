400 БПЛА и четыре авиабомбы ВСУ разбились об оборонный щит России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 400 беспилотников самолётного типа и четыре управляемые авиационные бомбы, сообщили в Минобороны РФ.

Также российское военное ведомство привело общую статистику с начала проведения специальной военной операции. По данным Минобороны, за этот период были уничтожены сотни самолётов и вертолётов, а также десятки тысяч единиц различной техники.