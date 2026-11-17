За день системы ПВО сбили над Россией 51 украинский БПЛА
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 51 украинский БПЛА самолётного типа, сообщило Минобороны. Их уничтожали в том числе над акваторией Азовского моря.
«Перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков в ночь на 17 ноября. Вторые сутки подряд средства ПВО ставят рекорды — уничтожено 2256 БПЛА.