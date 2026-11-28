За день системы ПВО сбили над Россией 83 украинских беспилотника
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За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 83 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Республики Башкортостан и Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отражении ночной попытки ВСУ атаковать столицу. Уничтожено 462 БПЛА, в том числе 123 — на подлёте к городу.