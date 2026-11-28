За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 83 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Республики Башкортостан и Республики Крым», — говорится в сообщении.