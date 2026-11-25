«За этим стоит Британия»: Генерал ФСБ раскрыл возможный сценарий провокации Киева против НАТО
Генерал ФСБ Михайлов заподозрил Лондон в подготовке провокации Киева против НАТО
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Великобритания может быть причастна к подготовке возможной провокации Киева с беспилотниками против стран НАТО. Такое предположение в беседе с «Царьградом» высказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Поводом для комментария стали сообщения о предполагаемых планах Киева использовать российские беспилотники для провокации против Польши. Ответственность за инцидент, согласно этой версии, намерены возложить на Москву.
По мнению Михайлова, украинское руководство заинтересовано в расширении конфликта и вовлечении в него других европейских государств. При этом генерал подозревает, что Лондон преследует собственные политические интересы.
«У меня большие подозрения, что за этим всем стоит Британия», — заявил Михайлов.
Генерал считает, что британские власти будут отрицать свою причастность в случае раскрытия предполагаемой операции. Вместе с тем он допустил возможность упреждающего удара по месту хранения беспилотников на Украине, если информация о них подтвердится.
По оценке Михайлова, европейские страны сейчас менее заинтересованы в прямом столкновении с Россией. Масштабные поставки вооружений Киеву уже сказались на обороноспособности ряда государств, которым приходится задумываться о собственных военных и финансовых ресурсах.
Тем временем НАТО решило направить в Польшу самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS. Варшава также намерена добиваться от союзников усиления противовоздушной обороны на восточном фланге альянса.