Великобритания может быть причастна к подготовке возможной провокации Киева с беспилотниками против стран НАТО. Такое предположение в беседе с «Царьградом» высказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Поводом для комментария стали сообщения о предполагаемых планах Киева использовать российские беспилотники для провокации против Польши. Ответственность за инцидент, согласно этой версии, намерены возложить на Москву.

По мнению Михайлова, украинское руководство заинтересовано в расширении конфликта и вовлечении в него других европейских государств. При этом генерал подозревает, что Лондон преследует собственные политические интересы.

«У меня большие подозрения, что за этим всем стоит Британия», — заявил Михайлов.

Генерал считает, что британские власти будут отрицать свою причастность в случае раскрытия предполагаемой операции. Вместе с тем он допустил возможность упреждающего удара по месту хранения беспилотников на Украине, если информация о них подтвердится.

По оценке Михайлова, европейские страны сейчас менее заинтересованы в прямом столкновении с Россией. Масштабные поставки вооружений Киеву уже сказались на обороноспособности ряда государств, которым приходится задумываться о собственных военных и финансовых ресурсах.