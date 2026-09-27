«За мужество и самоотверженность»: Токаев посмертно наградил погибших на учениях военных
Токаев посмертно наградил 14 военных, погибших на учениях в Каспийском море
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14 военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области, посмертно удостоены государственных наград Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.
Соответствующий указ подписал глава государства. Ордена присуждены «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».
Напомним, 24 сентября в акватории Каспийского моря, вблизи побережья Мангистауской области, во время проведения флотских учений произошла трагедия. Резкое изменение метеоусловий привело к тому, что в открытом море оказались 17 военнослужащих. Спасти удалось лишь троих, остальные 14 человек погибли. По данным Life.ru, после трагедии возбуждено уголовное дело о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения.
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