«За мужество и самоотверженность»: Токаев посмертно наградил погибших на учениях военных

14 военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области, посмертно удостоены государственных наград Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, 24 сентября в акватории Каспийского моря, вблизи побережья Мангистауской области, во время проведения флотских учений произошла трагедия. Резкое изменение метеоусловий привело к тому, что в открытом море оказались 17 военнослужащих. Спасти удалось лишь троих, остальные 14 человек погибли. По данным Life.ru, после трагедии возбуждено уголовное дело о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения.