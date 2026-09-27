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Опубликовано 27 сентября, 07:41

«За мужество и самоотверженность»: Токаев посмертно наградил погибших на учениях военных

Токаев посмертно наградил 14 военных, погибших на учениях в Каспийском море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

14 военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области, посмертно удостоены государственных наград Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.

Соответствующий указ подписал глава государства. Ордена присуждены «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

В Казахстане прощаются с погибшими на учениях в Каспийском море военными
В Казахстане прощаются с погибшими на учениях в Каспийском море военными

Напомним, 24 сентября в акватории Каспийского моря, вблизи побережья Мангистауской области, во время проведения флотских учений произошла трагедия. Резкое изменение метеоусловий привело к тому, что в открытом море оказались 17 военнослужащих. Спасти удалось лишь троих, остальные 14 человек погибли. По данным Life.ru, после трагедии возбуждено уголовное дело о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения.

Больше новостей о крупных происшествиях и трагедиях — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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