Жена Мэтта Дэймона Лусиана перенесла операцию на головном мозге всего за неделю до вручения «Оскара» в 2024 году. Причиной стала аневризма, о которой актёр впервые публично рассказал лишь спустя два с половиной года. Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, женщина вскоре смогла поддержать мужа на важном для него мероприятии. Об этом пишет People.

В интервью GQ 56-летний артист признался, что тот период стал настоящим испытанием для семьи. Подробности хирургического вмешательства он раскрывать не стал, но заверил, что сейчас супруга чувствует себя хорошо.

Особенно Дэймона удивило решение Лусианы отправиться на вечеринку после церемонии «Оскара». Это был первый вечер после операции, когда к ней вернулись силы. Женщина сама выбрала платье и предложила мужу выйти в свет.

За этим поступком стояла история 17-летней давности. В 2007 году актёр пропустил вручение премии, поскольку работал над третьей частью «Борна». Вместе с женой он смотрел трансляцию из дома в Майами, где супруги ухаживали за маленьким ребёнком.

Тогда фильм Мартина Скорсезе «Отступники», в котором снимался Дэймон, получил «Оскар» за лучшую картину. Режиссёр также удостоился награды, а артист, радовавшийся победе перед телевизором, внезапно понял, что должен был находиться в зале вместе с коллегами.

Лусиана запомнила его сожаление. Когда в 2024 году «Оппенгеймер» Кристофера Нолана претендовал сразу на 13 наград, она решила, что муж не должен снова упустить возможность отпраздновать успех. Картина в итоге получила семь статуэток, включая приз за лучший фильм.

Ранее Life.ru рассказывал, что звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк также столкнулась с аневризмой головного мозга. Актриса перенесла две операции — в 2011 и 2013 годах. Первый разрыв сосуда произошёл, когда ей было всего 24 года, вскоре после начала съёмок популярного сериала. О пережитом Кларк публично рассказала только в 2019 году.