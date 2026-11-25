Отцу герцогини Сассекской Меган Маркл грозит до 40 лет тюрьмы по делу о хранении материалов сексуального насилия над детьми. Федеральное большое жюри Лос-Анджелеса утвердило обвинительное заключение в отношении 82-летнего Томаса Маркла по двум эпизодам, сообщила прокуратура Центрального округа Калифорнии.

По данным американского Минюста, речь идёт о фотонегативах формата 35 мм с изображениями несовершеннолетних. Следствие утверждает, что Маркл сознательно хранил эти материалы 30 октября и 4 ноября 2026 года.

В рамках расследования агенты ФБР обыскали два складских помещения в Лос-Анджелесе, которые мужчина арендовал с 2008 года. Правоохранители изъяли около 78 предметов, включая фотослайды, негативы и книги с предположительно запрещёнными изображениями. Среди обнаруженных материалов, по версии обвинения, были фотографии с участием детей младше 12 лет.

Сейчас Томас Маркл находится под стражей во Флориде. В ближайшие недели его должны доставить в Лос-Анджелес для предъявления обвинений в федеральном суде. По американскому законодательству максимальное наказание по каждому из двух пунктов составляет 20 лет лишения свободы.