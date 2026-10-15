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Опубликовано 15 октября, 10:17

За счастье придётся платить: Откуда берётся страх радостных событий

Врач Языкова: Люди ждут неприятностей после успехов из-за пережитых потрясений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Привычка ожидать неприятностей после счастливых событий может быть связана с когнитивными искажениями и негативным жизненным опытом. Из-за подобных установок человек перестаёт наслаждаться успехами и постоянно готовится к возможным неудачам. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психотерапевт, детский психиатр Татьяна Языкова.

По словам специалиста, такое мышление в когнитивно-поведенческой терапии называют предсказанием будущего. Человек заранее убеждает себя в неизбежности плохого исхода, хотя никаких объективных оснований для этого нет.

«Когда человек после хорошего события автоматически ждёт плохого — это классический пример такого искажения», — пояснила врач.

Одной из причин подобной тревожности становятся пережитые потрясения. Если за приятными моментами неоднократно следовали ссоры, потери или критика, психика может ошибочно связать радость с последующей опасностью. Дополнительно ситуацию усугубляет склонность преувеличивать возможные угрозы и представлять самые неблагоприятные сценарии.

Влияние оказывают и установки, усвоенные в детстве. Убеждения о необходимости заслуживать счастье страданиями нередко закрепляются под воздействием семейного воспитания, литературы и кинематографа. Постепенно человек начинает воспринимать благополучие как временное состояние, за которым обязательно последует расплата.

Постоянное ожидание беды способно привести к отказу от новых возможностей, отношений и достижений. Чтобы изменить привычный образ мыслей, Языкова рекомендует замечать тревожные предположения, проверять их реальными фактами и вспоминать ситуации, когда за радостными событиями не происходило ничего плохого. Важно научиться принимать положительные эмоции без чувства вины.

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Ранее Life.ru сообщал, почему мозг может создавать пугающие сценарии даже при отсутствии реальной угрозы. Специалисты объясняли, что тревожные реакции связаны с древними защитными механизмами психики. Справиться с навязчивыми переживаниями помогают дыхательные упражнения, переключение внимания на окружающую обстановку и сокращение контактов с источниками стресса.

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Владимир Озеров
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