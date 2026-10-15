За счастье придётся платить: Откуда берётся страх радостных событий

Привычка ожидать неприятностей после счастливых событий может быть связана с когнитивными искажениями и негативным жизненным опытом. Из-за подобных установок человек перестаёт наслаждаться успехами и постоянно готовится к возможным неудачам. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психотерапевт, детский психиатр Татьяна Языкова.

По словам специалиста, такое мышление в когнитивно-поведенческой терапии называют предсказанием будущего. Человек заранее убеждает себя в неизбежности плохого исхода, хотя никаких объективных оснований для этого нет.

«Когда человек после хорошего события автоматически ждёт плохого — это классический пример такого искажения», — пояснила врач.

Одной из причин подобной тревожности становятся пережитые потрясения. Если за приятными моментами неоднократно следовали ссоры, потери или критика, психика может ошибочно связать радость с последующей опасностью. Дополнительно ситуацию усугубляет склонность преувеличивать возможные угрозы и представлять самые неблагоприятные сценарии.

Влияние оказывают и установки, усвоенные в детстве. Убеждения о необходимости заслуживать счастье страданиями нередко закрепляются под воздействием семейного воспитания, литературы и кинематографа. Постепенно человек начинает воспринимать благополучие как временное состояние, за которым обязательно последует расплата.

Постоянное ожидание беды способно привести к отказу от новых возможностей, отношений и достижений. Чтобы изменить привычный образ мыслей, Языкова рекомендует замечать тревожные предположения, проверять их реальными фактами и вспоминать ситуации, когда за радостными событиями не происходило ничего плохого. Важно научиться принимать положительные эмоции без чувства вины.

Ранее Life.ru сообщал, почему мозг может создавать пугающие сценарии даже при отсутствии реальной угрозы. Специалисты объясняли, что тревожные реакции связаны с древними защитными механизмами психики. Справиться с навязчивыми переживаниями помогают дыхательные упражнения, переключение внимания на окружающую обстановку и сокращение контактов с источниками стресса.