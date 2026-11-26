Россияне вправе требовать двойную оплату за сверхурочную работу, однако не каждая задержка в офисе принесёт прибавку к зарплате. О нюансах трудового законодательства рассказала «Радио 1» юрист Ирина Овчинникова.

При расчёте доплаты работодатель обязан учитывать не только оклад, но и компенсационные и стимулирующие выплаты.

«Первые два часа — не менее чем в полуторном размере. Последующие часы — не менее чем в двойном размере», — пояснила специалист.

Начиная со 121-го часа переработки за год двойной тариф действует на каждый дополнительный час. Компания вправе устанавливать более щедрое вознаграждение, а сотрудник — выбрать дополнительный отдых вместо повышенной оплаты.

С сентября 2026 года годовой лимит сверхурочных разрешено увеличивать со 120 до 240 часов при наличии соответствующих положений в коллективном договоре или отраслевом соглашении и письменного согласия работника. Суточное ограничение составляет четыре часа.

При ненормированном графике отдельная доплата за эпизодические задержки не предусмотрена. Вместо неё сотруднику полагается минимум три дополнительных дня оплачиваемого отпуска. Однако систематические переработки рискуют обернуться нарушением закона.

Не стоит рассчитывать на деньги и тем, кто задерживается по собственной инициативе без ведома руководства. Для работы в выходные и праздники предусмотрен отдельный порядок компенсации.

Между тем некоторые категории россиян закон защищает от сверхурочной работы даже при их согласии. К ним относятся беременные женщины и, по общему правилу, несовершеннолетние.