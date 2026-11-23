Российские зумеры, похоже, отказались от служебных романов. О романтической интриге с коллегой рассказали меньше 3% опрошенных офисных сотрудников младше 25 лет. Среди участников от 36 до 45 лет такой опыт был почти у каждого пятого — 19,5%. Всего в опросе участвовали более тысячи человек из российских офисов.

Разница заметна и там, где до романа не дошло. О взаимной симпатии с коллегой рассказали 19% участников младше 25 лет и 32% в возрасте от 26 до 35 лет.

В целом с коллегой встречались 14% опрошенных, а вместе до сих пор остаются 3% всех участников. Получается, продолжился примерно каждый пятый служебный роман, пишет РИАМО.