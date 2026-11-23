«Труд облагораживает человека»: Российские зумеры отказались от служебных романов
РИАМО: Менее 3% офисных сотрудников младше 25 лет встречались с коллегой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские зумеры, похоже, отказались от служебных романов. О романтической интриге с коллегой рассказали меньше 3% опрошенных офисных сотрудников младше 25 лет. Среди участников от 36 до 45 лет такой опыт был почти у каждого пятого — 19,5%. Всего в опросе участвовали более тысячи человек из российских офисов.
Разница заметна и там, где до романа не дошло. О взаимной симпатии с коллегой рассказали 19% участников младше 25 лет и 32% в возрасте от 26 до 35 лет.
В целом с коллегой встречались 14% опрошенных, а вместе до сих пор остаются 3% всех участников. Получается, продолжился примерно каждый пятый служебный роман, пишет РИАМО.
Ранее другой опрос показал, что сотрудников младше 25 лет чаще, чем их старших коллег, раздражают непрошеные советы на работе. Этот вариант выбрали 22% молодых участников и от 11 до 14% в остальных возрастных группах.