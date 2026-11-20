За столом трое, Европа — за дверью: Саммит АТЭС обернулся унижением для Старого Света
Corriere della Sera сочла результаты саммита АТЭС унижением для Европы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Саммит АТЭС в Китае обернулся для Европы дипломатическим унижением. Такую оценку дала итальянская газета Corriere della Sera.
По мнению автора публикации, Россия, Китай и США фактически оставили европейским государствам второстепенную роль в международной политике. Идею привлечь представителей ЕС к переговорам Москва встретила без особого энтузиазма. Ещё одним ударом по позициям Запада обозреватель считает положения итоговой декларации, касающиеся юрисдикции международных судов и сложившегося правового порядка.
Напомним, 19 ноября Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели трёхсторонние переговоры в Шэньчжэне. Встреча состоялась на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и продолжалась около 80 минут. Лидеры обсудили международную безопасность, контроль над ядерными вооружениями и украинский конфликт.