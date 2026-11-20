По мнению автора публикации, Россия, Китай и США фактически оставили европейским государствам второстепенную роль в международной политике. Идею привлечь представителей ЕС к переговорам Москва встретила без особого энтузиазма. Ещё одним ударом по позициям Запада обозреватель считает положения итоговой декларации, касающиеся юрисдикции международных судов и сложившегося правового порядка.