Европе стоит возобновить прямой диалог с Россией, однако заключить соглашения, которые будут соблюдаться в долгосрочной перспективе, гораздо сложнее. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, комментируя призыв президента США Дональда Трампа к европейским лидерам договориться с Москвой.

По словам парламентария, даже само начало переговоров можно считать положительным шагом. Прямое общение позволит европейским политикам лучше услышать российскую позицию по вопросам безопасности, а в перспективе, как надеется депутат, может способствовать снижению антироссийских настроений.

«Диалог как таковой с Европой чрезвычайно полезен для того, чтобы они наконец-то начали прислушиваться и слышать наши озабоченности, наши мнения, наши версии истории и наши нарративы», — подчеркнул Матвейчев.

При этом политолог указал на серьёзные препятствия для достижения конкретных договорённостей. По его оценке, Европа не обладает достаточной самостоятельностью в вопросах безопасности, поскольку ключевую роль в этой сфере играют США и НАТО. Кроме того, европейские государства по-разному относятся к России, украинскому конфликту и дальнейшей поддержке Киева. Поэтому остаётся открытым вопрос, кто сможет представлять их общую позицию.

Ещё одна проблема, считает депутат, заключается во внутриполитической ситуации в европейских странах. Смена правительств после выборов может привести к пересмотру ранее достигнутых соглашений. Матвейчев также напомнил о Минских соглашениях и договорённостях февраля 2014 года по урегулированию политического кризиса на Украине, которые он привёл в качестве примеров невыполненных обязательств.

«Пусть они сами придумают, кто будет этот диалог вести и кто будет их представителями», — заключил парламентарий.

Поводом для обсуждения стала публикация The Washington Post. По данным американского издания, Трамп во время телефонного разговора с участниками «коалиции желающих» призвал европейских лидеров заключить соглашение с Россией. Президент США также обратил внимание на миллиарды долларов, которые европейские страны направляют на поддержку Украины вместо собственных нужд.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин пригласил представителей европейских стран в Москву. Российский президент предложил им обозначить свою позицию по украинскому урегулированию, после чего можно будет определить дальнейший формат диалога.