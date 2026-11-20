Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично высказался об отсутствии Европы на переговорах лидеров России, США и Китая. Политик опубликовал совместный снимок Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в соцсети X.

«Фото недели. Хм, а где Европа?» — написал Медведев под фотографией исторической встречи трёх лидеров.

На снимке запечатлены переговоры за большим круглым столом. В центре расположился председатель КНР Си Цзиньпин, по обе стороны от него — Владимир Путин и Дональд Трамп. Позади политиков установлены флаги России, Китая и США. Европейских представителей за столом нет.

Фотография сделана во время первого в истории трёхстороннего саммита руководителей России, США и КНР. Встреча состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях форума АТЭС. Переговоры продолжались около полутора часов и были посвящены вопросам международной безопасности и сотрудничества трёх держав.

Тема отсутствия Европы на встрече обсуждалась ещё до начала саммита. Ранее Life.ru сообщал, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил, почему европейские государства не участвовали в переговорах. По мнению политика, ЕС и Великобритания своими действиями в отношении украинского конфликта оказались на стороне продолжения боевых действий.

Накануне с фотографией трёх лидеров выступил и Белый дом. Американская администрация опубликовала совместный снимок Путина, Трампа и Си Цзиньпина, сопроводив его подписью «Историческое событие на мировой арене».