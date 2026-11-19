Белый дом опубликовал совместную фотографию Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. В администрации американского президента назвали встречу лидеров России, США и Китая историческим событием.

«Историческое событие на мировой арене», — говорится в подписи к снимку, размещённому в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X.

На фотографии главы России, Китая и США стоят рядом на фоне голубой стены с названием Шэньчжэньского саммита на трёх языках. В центре расположился председатель КНР Си Цзиньпин, слева от него — Владимир Путин, справа — Дональд Трамп. По обеим сторонам установлены государственные флаги трёх стран.

В публикации американской администрации отдельно подчёркивается, что переговоры в Китае стали первым подобным событием на международной арене. Речь идёт о состоявшейся 19 ноября трёхсторонней встрече действующих руководителей России, США и КНР.

Переговоры прошли в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Перед встречей в трёхстороннем формате американский президент отдельно пообщался с российским и китайским лидерами.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль показал первые кадры исторической встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры состоялись в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан», где для лидеров подготовили отдельный зал.

Кроме того, Life.ru писал, что трёхсторонние переговоры продолжались почти полтора часа. Встреча завершилась после обсуждения международной повестки, включая вопросы безопасности и сотрудничества трёх государств.